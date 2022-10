Alejandro Fantino y Coni Mosqueira se casaron por civil en Bahía Blanca

En una entrevista en La Once Diez, el conductor de Animales Sueltos (América) confesó que la joven era el "gran amor" de su vida. "Es una bendición en mi vida, en todo sentido lo digo", reconoció. "Coni me mejoró como persona, como hombre, en todo sentido. Me hizo entender lo que es amar sana y profundamente", indicó en esa oportunidad.