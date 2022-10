Anses y el calendario de pagos de octubre: quiénes cobran mañana

Anses cuenta, además, con una prestación particular para aquellas personas que no reúnen los años de aportes requeridos para jubilarse: la Pensión Universal para Adulto Mayor (PUAM). Esta asistencia está destinada a aquellos mayores de 65 años que no cuentan con los 30 años de aportes para tramitar la jubilación ordinaria y les posibilita el cobro de hasta el 80 % de un haber jubilatorio. La gestión de la Pensión Universal para Adulto Mayor se realiza a través del sitio oficial de Anses, de manera gratuita, bajo la modalidad presencial y virtual.