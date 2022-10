De qué modo el stand up se va afianzando en Tucumán

“Hago stand up desde 2019, mi psicóloga me decía: ‘Sofía, deberías dedicarte a hacer monólogos’. Y seguí su consejo al pie de la letra. Es terapéutico a full, me permite mostrarme, totalmente transparente, desde el humor; soy yo misma en diferentes situaciones de mi vida. El monólogo es totalmente personal; si no es tuyo, si no estás siendo vos y no lo estás disfrutando, eso se nota”, afirma Sofía Ale, de 27 años, licenciada en Ciencias Políticas