Patricia Neme: “Para Carlos Guastavino era muy importante la melodía”

- Me emociona. Me remite a Tucumán. En mi casa, como en muchas otras, había una guitarra, que tocaban mi papá y los cuatro hermanos. A mí me disparaba esa cosa del folclore, que siempre amé y acá canté con los Huayna Sumaj, cuando era sexteto, con Jesús Amenábar, Elena y Charly Labanda, Ana Vicidomini y el Pato Gentilini. La vida me puso delante el homenaje a Guastavino, el haberle gustado al director Vilo y que me invite a integrarme al grupo. Descubrí que al vibrar mucho, lo podía transmitir, cantaba en mi idioma. Y cuando canto “Las flores argentinas”, estoy viendo las flores. ¿Has visto lo que son los poemas de Benarós? Hermosos. Entonces, a mí me emociona.