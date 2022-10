Duelo gestacional y perinatal: "a mi marido le mostraron su cuerpo en una caja de cartón, de esas de galletas"

Este sábado se conmemora en todo el mundo el Día por la concienciación y visibilización de la Muerte Perinatal, promovido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con el objetivo de poner en palabras aquello de lo que nadie habla. Y en consecuencia, ayudar a las familias a transitar esos momentos. Los edificios más emblemáticos de muchas ciudades se iluminarán de azul, el color de la fecha. "Mi bebé Martina, de siete de meses de gestación, murió dentro mío. Vivimos horas de sufrimiento, miedo e incertidumbre. Me parecía que a nadie le importaba lo que nos había ocurrido. A mi marido le mostraron su cuerpo en una caja de cartón, de esas de galletas. Yo nunca vi su cara. Ni me ofrecieron tomar unas impresiones de sus huellas... me hubiera servido para toda la vida", cuenta Rocío Fernández, otra mamá tucumana que ha debido afrontar el dolor de perder un hijo en el vientre.