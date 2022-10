Indirectas para Icardi: L-Gante publicó una foto de su noche junto a Wanda Nara

Icardi, además, había manifestado que la compañía del artista perjudica bastante a la imagen de su exmujer, y en consecuencia, el joven salió a responderle con una serie de fotos en su cuenta de Instagram. Primero publicó una imagen donde aparecen de espaldas -y que él comparó con La dama y el vagabundo-, y ahora posteó una postal nocturna donde se los ve ambos. “Yo primero como marido, la elegí como la mejor de todas y siempre lo di a entender. Hoy en día se está alejando, es un comportamiento que no es apto ni para ella ni sus cinco hijos. Sé qué clase de persona es (Wanda) y que clase de persona fue siempre, por eso la defendí. Este punto ya no tiene defensa, es el hazmerreír del mundo entero con sus actitudes. No estoy preparado para soportar todo esto. Es un circo mediático”, fueron las palabras con las que Icardi se despachó ante los rumores de romance que involucran a la mediática con el ex de Tamara Báez.