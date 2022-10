L-Gante dio detalles sobre su relación con Wanda Nara: cómo reaccionó Mauro Icardi

Romance entre L-Gante y Wanda Nara: la reacción de Mauro Icardi

Por sus gestos, Wanda no pasó por alto las palabras de su ex y le acercó el celular a Zaira Nara y a Kennys Palacios para que vieran lo que estaba ocurriendo. “Es muy fuerte. No contesto, pero es muy fuerte”, se la escuchó decir.

Antes de que la mediática diera por finalizado el vivo, se despidió de manera romántica. “¡Chau, mi amor! Te esperamos”, escribió junto a varios emojis de amor. Esta no es la primera vez que ocurre algo similar. A fines de septiembre, después de que la mediática confirmara su separación del papá de Isabella y Francesca, él irrumpió en una transmisión y escribió: “Te amo”.