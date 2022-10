Mauro Icardi criticó a Wanda Nara: “Es el hazmerreír del mundo entero”

Por supuesto que uno de los temas que querían saber los seguidores era su opinión sobre los rumores entre Wanda y L-Gante. Al respecto, dijo que para él era “todo publicidad”, y admitió que Tamara Báez, la ex del cantante, le escribió preguntándole algunas cosas de la empresaria. “Le dije que no era verdad lo que me decía, que yo conozco bien a mi mujer. No le tiré onda como salieron a decir”, aseguró