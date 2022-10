El Banco Central no deja de perder reservas: vendió U$S 68 millones en el mercado

Ayer, cabe recordar, vendió U$S 60 millones, los que se suman a los U$S 85 millones sacrificados el miércoles, U$S 39 millones el martes, y a los U$S 44 millones vendidos durante la semana pasada cuando finalizó la aplicación del tipo de cambio conocido como "dólar soja" para los exportadores que permitió incrementar sus arcas en unos 5.000 millones de dólares durante septiembre.