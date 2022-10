Elecciones 2023: "Si no nos ponemos de acuerdo, habrá que hacer internas en JxC"

“Para enfrentar a ese aparato se requerirá madurez. Si no nos ponemos de acuerdo en una mesa en cuanto al armado de las candidaturas, habrá que hacer elecciones internas. No hay que tener miedo a ese proceso. Ello fortalece el espacio”, enfatizó el concejal capitalino, quien no descartó un acuerdo preliminar entre los representantes.