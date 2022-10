Paro de UTA: Ávila exigió una urgente redistribución de los subsidios nacionales al transporte

La parlamentaria explicó su sugestiva declaración. "Nos encontramos en medio del proceso electoral de UTA, y no me resultaría extraño pensar que algunos de estos motivos llevaron a esta instancia de protesta desmedida, cuando hace bastante tiempo no se habían tomado medidas de acción directa similares. De todos modos, nada justifica el enorme perjuicio que se inflige tanto a la ciudadanía como a la actividad comercial, de servicios y a las clases escolares, que tan dañados resultan con esta medida", puntualizó.