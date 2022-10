L- Gante tuvo un duro cruce con Mirtha Legrand: "Usted me cayó mal"

A pesar de la tensión que generó el sorpresivo comentario de L-Gante, Mirtha trató de ponerle humor y respondió entre risas: "No, te lo dije con cariño. Es un nombre extraño, raro". Y agregó: "Hace años no permitían poner nombres así. Mirá cómo lo pensó”. Pero el cantante no quedó conforme y arremetió para dejar en claro su postura: “A mí no me gustan esos chistes".