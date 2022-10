Importaciones: cambiarán el sistema integral de monitoreo por otro que centralice la información

• Trámite facilitado para importaciones que no requieran acceso al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) para el giro de divisas. Esto es diferente al artículo 72 del proyecto de Presupuesto, en el que el Poder Ejecutivo propuso un régimen de blanqueo para quienes quieran aplicar fondos no declarados a la importación de bienes para la producción. En el caso del SIRA, habrá una posibilidad de marcar la importación con una etiqueta particular que informa “sin giro de divisas”.