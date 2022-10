El Gobierno pone en marcha un nuevo sistema para reforzar el control sobre las importaciones

Las SIMI ya aprobadas, insistieron los funcionarios, mantendrán su vigencia. El nuevo esquema, subrayaron, beneficiará a los importadores que no sobrefacturaron importaciones, no usaron de manera abusiva las medidas cautelares y no incurrieron en irregularidades o delitos. En cambio, el “Perfil de Riesgo Aduanero y Fiscal” del “Tablero de Control”, suerte VAR fiscal, delatará a quienes sí lo hicieron. De allí surgirán decisiones equivalentes a gol anulado y tarjeta amarilla o roja para la empresa u operador involucrado.