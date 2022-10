Mundial de Qatar 2022: el faltante de figuritas en Argentina llegó a The New York Times

"Los dueños de las tiendas estaban preocupados por la escasez. Un proveedor clave estaba luchando para satisfacer la demanda. Los clientes desesperados hacían largas filas. Entonces, Matías Tombolini, el secretario de comercio del país, y un grupo de otros funcionarios gubernamentales reunieron a las partes interesadas alrededor de una gran mesa de conferencias para una discusión aparentemente solemne para 'buscar posibles soluciones'. Argentina enfrentaba una crisis: no tenía suficientes figuritas del Mundial para todos". El párrafo bien podría ser de una de las noticias escritas en un matutino local de hace un par de semanas. Sin embargo, se trata de un artículo de estas horas que sacó el mismísimo The New York Times, muy asombrado con la situación que le tocó vivir al país al respecto.