El álbum de figuritas del Mundial: explotan los consultorios con niños ansiosos

"Compramos los sobres on line. Ni siquiera fuimos caminando con nuestros hijos a buscarlos. Aunque caminemos más. Y aunque no los encontremos. Caminar; preguntar; buscar; que no estén; frustrarse. Todo eso hace al proceso de espera. Y todo eso es lo que ayuda a los niños y jóvenes a tolerar la tristeza de no tener lo que quieren", explican los médicos, durante una charla con LA GACETA. Pero para ello -aclaran enseguida- tiene que haber primero un adulto fortalecido que los acompañe.