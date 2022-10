¿Recambio generacional? Mbappé superó a Messi y a Ronaldo entre los mejores pagos del mundo

Se estima que Mbappé, de 23 años, ganará U$S 128 millones durante la temporada 2022-23 antes del pago de honorarios a agentes, un récord para la clasificación anual de Forbes, con su compañero de PSG, el capitán argentino en segundo lugar, con U$S 120 millones, y Ronaldo (U$S 100 millones) de Manchester United, en el tercer lugar.