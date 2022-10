Atlético: un sueño con bases sólidas

La famosa frase “cuando las piernas no dan más, juega el corazón”, parece ser el eslogan perfecto para este presente de Atlético. Los futbolistas corren y meten como si el reloj no se detuviera. “Somos conscientes de que luchamos mucho para llegar a donde estamos. Merecemos mucho este campeonato porque a medida que iban pasando las fechas, hemos seguido estando arriba y no es fácil”, indicó Bruno Bianchi. “Estar en este momento es algo soñado. Sabemos lo que queremos y eso se nota”, remató el central.