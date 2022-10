"Mica" Viciconte reveló los motivos por los que no se quiere casar con Fabián Cubero

Todo comenzó cuando Ariel Rodríguez Palacio llamó a Viciconte de "esposa" del ex futbolista. "Pareja", lo corrigió ella rápidamente. "No quiero dejar pasar este detalle, ¿por qué aclarás que no estás casada?", le consultó sorprendido su compañero Nicolás Peralta. "Porque no soy la esposa. La esposa tiene algo firmado, es otra cosa. Hay papeles, mucho lío... No es un matrimonio. Yo no voy mentir. Es mi pareja", comenzó diciendo la ex participante de Masterchef Celebrity.