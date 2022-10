El café, sus mitos, verdades, beneficios y ¿peligros?

Con respecto a los beneficios, aquí va otra buena respuesta: tu taza de café de la mañana puede estar relacionada con un menor riesgo de morir, de acuerdo a un trabajo publicado en The Annals of Internal Medicine. Según este ensayo, quienes bebían de 1,5 a 3,5 tazas de café al día tenían hasta un 30 % menos probabilidades de morir durante el período de estudio que quienes no bebían. Pero, ¿por qué? La respuesta puede estar en las propiedades antioxidantes de los granos, que logran prevenir o retrasar el daño celular. Estudios anteriores han asociado el consumo de café con un menor riesgo de enfermedad de Parkinson; enfermedades cardíacas; diabetes tipo 2; cáncer de hígado y próstata.