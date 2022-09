Susana Giménez contó por qué no aceptó conducir “¿Quién es la Máscara?”

“La semana que viene me voy a Uruguay y después creo que me voy al mundial. Me voy a Qatar”, contó Giménez sobre su futuro inmediato. Aclaró que no va a trabajar al país árabe, sino que disfrutará del Mundial como una hincha más. “Voy con Mercedes y los chicos. Sé que estará Marley por ahí, y tal vez haremos algo”, especuló.