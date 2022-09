Qué dijo Susana Giménez sobre el regreso de Mirtha Legrand

Luego, aclaró que aunque con Giménez no se consideran amigas, sí fueron buenas compañeras de trabajo y hay entre ellas una “reciprocidad” y se diferenció de ambas: “Nos ponen siempre en competencia pero no me siento diva”, dijo comparándose con Susana y con Mirtha y agregó: “Sino que me creo divagante, me siento una mina disruptiva que me atrevo a muchas cosas más que ustedes”, analizó.