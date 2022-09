Mi hijo tiene el ojo rojo, ¿es una conjuntivitis?

- ¡Consultar! No les pongan las gotitas que les indicó el hijo de la vecina. Pueden no necesitarlas o necesitar otra cosa. Y de ser así, le harán peor. Deben limpiar cada ojito con una gasa con solución fisiológica desde adentro (desde la nariz hacia afuera). Es muy importante que se utilice una gasa distinta para cada ojo. Y si es posible, que no se toquen (ni los peques ni nadie).