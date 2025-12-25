El tiempo en Tucumán: la Navidad llegó con lluvias y el descenso de la temperatura

Las fuertes lluvias anunciadas para la Nochebuena terminaron convirtiéndose en precipitaciones débiles, que marcarán el inicio de la Navidad en Tucumán. De acuerdo con el pronóstico del tiempo, para hoy se espera una máxima de 25 °C y una jornada marcada por la nubosidad variable y la inestabilidad.
La temperatura mínima, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fue de 18 °C, mientras que la nubosidad superó el 95% y la humedad fue del 100%. Los vientos fueron moderados desde el sector sudoeste.
Las precipitaciones se extenderían hasta el mediodía y la temperatura subiría hasta los 22 °C. Luego el cielo continuará cubierto mientras que la humedad se mantendrá por encima del 85%.
Durante la siesta podría descender parcialmente la nubosidad y la temperatura llegaría a su máxima anunciada de 25 °C. Se espera que la humedad descienda al 80% y que la nubosidad sea de al menos un 75%.
Hacia la noche no se descartan nuevos chubascos y que la nubosidad suba de nuevo al 100%. La humedad sería del 90% y los vientos débiles del sector norte. La temperatura descenderá hasta los 23 °C.
¿Cómo estará el tiempo este fin de semana en Tucumán?
El SMN pronostica para este viernes otra jornada húmedad e inestable, con mucha nubosidad y probabilidades de lluvias. La mínima sería de 20 °C y la máxima de 29 °C.
Para el sábado y el domingo se anuncian condiciones del tiempo similares, con mínimas de 21 °C y máximas de 27 °C, en jornadas con cielos mayormente cubiertos, mucha humedad y lluvias de diferentes intensidades.