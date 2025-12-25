Secciones
LA GACETA
SociedadClima y ecología

El tiempo en Tucumán: la Navidad llegó con lluvias y el descenso de la temperatura

La mínima fue de 18 °C. El cielo se mantendrá cubierto hasta la siesta. El pronóstico extendido.

HÚMEDA. La Navidad estará marcada por las lluvias y el cielo cubierto en Tucumán. HÚMEDA. La Navidad estará marcada por las lluvias y el cielo cubierto en Tucumán. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 3 Hs

Las fuertes lluvias anunciadas para la Nochebuena terminaron convirtiéndose en precipitaciones débiles, que marcarán el inicio de la Navidad en Tucumán. De acuerdo con el pronóstico del tiempo, para hoy se espera una máxima de 25 °C y una jornada marcada por la nubosidad variable y la inestabilidad. 

La temperatura mínima, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fue de 18 °C, mientras que la nubosidad superó el 95% y la humedad fue del 100%. Los vientos fueron moderados desde el sector sudoeste. 

Las precipitaciones se extenderían hasta el mediodía y la temperatura subiría hasta los 22 °C. Luego el cielo continuará cubierto mientras que la humedad se mantendrá por encima del 85%. 

Durante la siesta podría descender parcialmente la nubosidad y la temperatura llegaría a su máxima anunciada de 25 °C. Se espera que la humedad descienda al 80% y que la nubosidad sea de al menos un 75%. 

Hacia la noche no se descartan nuevos chubascos y que la nubosidad suba de nuevo al 100%. La humedad sería del 90% y los vientos débiles del sector norte. La temperatura descenderá hasta los 23 °C.

¿Cómo estará el tiempo este fin de semana en Tucumán?

El SMN pronostica para este viernes otra jornada húmedad e inestable, con mucha nubosidad y probabilidades de lluvias. La mínima sería de 20 °C y la máxima de 29 °C. 

Para el sábado y el domingo se anuncian condiciones del tiempo similares, con mínimas de 21 °C y máximas de 27 °C, en jornadas con cielos mayormente cubiertos, mucha humedad y lluvias de diferentes intensidades.

Temas TucumánServicio Meteorológico NacionalSan Javier
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Rigen dos alertas para Tucumán: una naranja por calor extremo y otra amarilla por lluvias y tormentas

Rigen dos alertas para Tucumán: una naranja por calor extremo y otra amarilla por lluvias y tormentas

Ruta a los Valles: Vialidad Provincial extendió el corte en la 307 por hielo en la calzada

Ruta a los Valles: Vialidad Provincial extendió el corte en la 307 por hielo en la calzada

Habilitaron el paso por la ruta 307 entre Acheral y Amaicha del Valle

Habilitaron el paso por la ruta 307 entre Acheral y Amaicha del Valle

Luis Lobo Chaklián, sobre las lluvias en la capital: “Estamos ensanchando canales para que la evacuación sea más rápida”

Luis Lobo Chaklián, sobre las lluvias en la capital: “Estamos ensanchando canales para que la evacuación sea más rápida”

Lo más popular
Sangrienta Nochebuena: mataron a un hombre de un disparo en La Plata al 2.700
1

Sangrienta Nochebuena: mataron a un hombre de un disparo en La Plata al 2.700

Se escapó del sanatorio para jugar el Reducido y ahora está a un paso de ser refuerzo de San Martín
2

Se escapó del sanatorio para jugar el Reducido y ahora está a un paso de ser refuerzo de San Martín

Con solo 14 años, una tucumana desafía al motocross y ya marca historia entre los mejores del NOA
3

Con solo 14 años, una tucumana desafía al motocross y ya marca historia entre los mejores del NOA

Una organización tucumana viaja al norte de Salta para compartir la Navidad con comunidades indígenas
4

Una organización tucumana viaja al norte de Salta para compartir la Navidad con comunidades indígenas

Recuerdos fotográficos: 2006. Fiestas privadas y chicos en la calle durante la ley de las 4 AM
5

Recuerdos fotográficos: 2006. Fiestas privadas y chicos en la calle durante la ley de las 4 AM

El tiempo en Tucumán: la Navidad llegó con lluvias y el descenso de la temperatura
6

El tiempo en Tucumán: la Navidad llegó con lluvias y el descenso de la temperatura

Más Noticias
Qué es el íleo posoperatorio, la complicación por la que Cristina Kirchner seguirá internada

Qué es el "íleo posoperatorio", la complicación por la que Cristina Kirchner seguirá internada

Cristina Kirchner sufrió una complicación intestinal y seguirá internada en el Otamendi

Cristina Kirchner sufrió una complicación intestinal y seguirá internada en el Otamendi

Navidad bajo alerta: tormentas fuertes y advertencias en al menos nueve provincias del país

Navidad bajo alerta: tormentas fuertes y advertencias en al menos nueve provincias del país

En contra de lo que se cree, un estudio del MIT revela cómo el cemento aliviaría la crisis climática

En contra de lo que se cree, un estudio del MIT revela cómo el cemento aliviaría la crisis climática

Después de los festejos de Navidad, el cuerpo pasa factura: claves para entender el mal descanso

Después de los festejos de Navidad, el cuerpo pasa factura: claves para entender el mal descanso

Rituales de fin de año: ¿por qué se realizan?

Rituales de fin de año: ¿por qué se realizan?

Una organización tucumana viaja al norte de Salta para compartir la Navidad con comunidades indígenas

Una organización tucumana viaja al norte de Salta para compartir la Navidad con comunidades indígenas

Recuerdos fotográficos: 2006. Fiestas privadas y chicos en la calle durante la ley de las 4 AM

Recuerdos fotográficos: 2006. Fiestas privadas y chicos en la calle durante la ley de las 4 AM

Comentarios