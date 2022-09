"La China" Suárez y María Becerra juntas en un evento: ¿la actriz no quiso ver el show de la cantante?

La historia detrás del romance de “la China” con Rusherking

La actriz comenzó su relación con el trapero hace algunos meses, después de que él terminara con Becerra en malos términos. El final de ese vínculo estuvo signado por distintos rumores de infidelidad de parte del cantante. En las últimas semanas, la actriz desmintió en repetidas oportunidades tener algún tipo de rivalidad con la ex pareja de su novio, y en una transmisión en vivo de Instagram, un fan quiso saber qué pensaba de Becerra, a lo que ella respondió: “Pienso que es una mega artista. La rompe. No sé por qué piensan que pienso otra cosa. Me encanta su música”.