En pleno show Rusherking reemplazó el nombre de María Becerra por el de la "China" Suárez en una canción

Por su parte, Rusherking habló en La Peña de Morfi, sobre cómo le afecto la exposición tras la separación de Becerra y la confirmación de su noviazgo con la China: “Estaba durmiendo en mi casa, me faltaba el aire y me tuve que levantar para que me llevaran al hospital. Pensaba que me moría, tenía el corazón a mil. Me revisaron y no tenía nada. Era todo mental”.