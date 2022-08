La respuesta de " La China" Suárez y Rusherking frente a los rumores de crisis

Durante los últimos días comenzaron a circular rumores de ruptura alrededor de la pareja de Eugenia “la China” Suárez y el trapero Rusherking. Sucede que, según los periodistas de espectáculos, el cantante habría manifestado su descontento con la relación durante una grabación con el grupo La K´onga. 'Me tiene cansado. Me hace un montón de planteos. Yo pensé que era relajada y, la verdad, que no. Está haciéndome escenas todo el tiempo. Quiero que resolvamos un alquiler que tenemos en común y terminar todo”, habría dicho el joven de 24 años.