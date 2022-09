Boleto gratuito para jubilados

Para tener en claro: no será una medida ilimitada. Cada jubilado tendrá 16 viajes gratuitos por mes y podrán utilizarlos en todas las compañías de transporte. Según explicó Jaldo, esto está dirigido a los jubilados inactivos, es decir aquellos que no tengan actividad laboral alguna, y no a “pasivos que trabajen”. Para acceder a esta aplicación y determinar la cantidad de personas que obtendrán el beneficio se utilizarán los datos del Anses.