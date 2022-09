Rodríguez Larreta rechazó la ampliación de la Corte Suprema: "No habrá impunidad"

Con una carta publicada en su cuenta de Twitter y que se titula "No habrá reforma de la Corte. No habrá impunidad", el integrante de Juntos por el Cambio (JxC) advirtió: "Los argentinos tenemos claro que no negociamos ni la democracia ni la república. Queremos vivir con los valores y las reglas que la Constitución plantea, con la división de poderes y con una Justicia Independiente. No queremos que el Poder Ejecutivo maneje a la Justicia, la presione o la quiera limitar".