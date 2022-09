Causa Vialidad: la Fiscalía incurrió en mala praxis para sostener una fantasía, dijo el defensor de Cristina

“La fiscalía pidió 89 años de prisión para todas las personas que están acusadas en este juicio. Es un disparate”, dijo Carlos Beraldi y salió en defensa de al expresidente Néstor Kirchner, respecto del cual Luciani y Mola manifestaron que era parte de la estructura delictiva “Néstor Kirchner está muerto y lo imputan como si estuviera en este juicio”, sostuvo el abogado. Comparó las causas contra Cristina Fernández con la de Juan Domingo Perón en 1956, al año de ser destituido por el golpe de Estado. “A Perón le hicieron un proceso por traición a la patria y asociación ilícita, lo mismo que a Cristina. Esas épocas fueron vergonzosas y no pueden volver a repetirse. No puede pasar que se use a los jueces para cuestiones subalternas. Ese es el nunca más, no corrupción a justicia. Lo que millones de argentinos esperamos de este juicio es que se defina acorde a la ley”, señaló el abogado Beraldi.