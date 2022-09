Jazpincita se peleó con María Becerra y ahora vende contenido erótico en las redes

“Con mi familia no tengo mucha relación porque no me apoyaron en lo que hago. Nunca me entendieron. Entonces comencé a hacerme cargo de mi vida. Mi papá me abandonó cuando era chica, ya ni me acuerdo cuántos años tenía. No volví a saber nada más de él. Después mi mamá se casó con otra persona y mi vida fue un caos”, reveló.