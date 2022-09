Qué opinó Mirtha Legrand sobre el atentado contra Cristina Kirchner

Los memes de la reina Isabel

Hacia el final de la nota, Mirtha fue consultada por la muerte de la reina Isabel II y los memes respecto a la longevidad de ambas. “Mientras no me traten mal, lo tomo bien, pero si dicen alguna maldad, no. Los años hay que respetarlos. A la Reina la seguí desde que empezó su reinado. Y me crié con ella”, reflexionó.