Fórmula 1: la FIA cuestionada tras decisiones polémicas

Si bien la decisión de los directores está dentro de las reglas (se puede terminar una carrera bajo auto de seguridad), es difícil entenderlo y resulta complicado pensar en comparativa a lo sucedido en la definición del campeonato 2021 en Abu Dabi. En aquel entonces un accidente de Nicholas Latifi de Williams se resolvió con el vehículo de seguridad, pero a diferencia del pasado fin de semana, Michael Masi (quien era el director de carreras de la F-1 en esos días) decidió que el auto de seguridad se vaya en el último giro para que Hamilton y Verstappen definan el mundial en pista. Conocemos la resolución y la polémica. Vale aclarar que después de esa carrera, Masi fue echado de su cargo por una inmensa presión social (que incluso le dejó amenazas de vida en el contestador de su domicilio particular). Si bien cada caso es diferente (y no todos los domingos se definen los campeonatos) la pregunta imposible de no hacer es: ¿una carrera debería terminar con safety car?”