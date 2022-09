La muerte de Jean-Luc Godard cierra una era del cine

Incursionó además en la música con “One plus One”, rebautizado “Sympathy for the Devil”, un documental sobre los Rolling Stones; y conformó el Grupo Dziga-Vertov, con el que realizó “películas revolucionarias para audiencias revolucionarias” dentro de lo que se llamó “Los años Mao”, hasta derivar en los 70 en “Todo va bien”, con Yves Montand y Jane Fonda y volcarse en la década siguiente al cine convencional con la controversial “Yo te saludo, María” como obra clave de ese período (aunque la más premiada fue su “Prenom: Carmen”). Los 90 llegaron con “Allemagne 90 neuf zéro”, “Les enfants jouent à la Russie, ya en claro rompimiento con el marxismo, “Hélas pour moi” y “For Ever Mozart” y cayó en cierto letargo de grandes títulos hasta que deslumbró en este siglo con “Film Socialisme”, “Adieu au language” y “Le livre d’image”. Estos dos últimos filmes le valieron sus únicos premios en Cannes, en 2014 y 2018, respectivamente. En 2010 había recibido el Oscar honorario.