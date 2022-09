Cirugía inédita en Tucumán: le extrajeron un tumor y con parte de su intestino le construyeron una nueva vejiga

Dicho paciente se encontraba sin cobertura social y no tenía recursos económicos para acceder por sus propios medios. “Hace tiempo que lo venimos siguiendo por una patología tumoral vesical, pero que no cumplía criterios para llegar a una cistectomía y en la evolución en los controles posteriores, corroboramos que esta enfermedad no se iba a comportar de manera benigna. De este modo buscamos ofrecerle el mejor tratamiento para el paciente”, destacó.