Teatro tucumano: un reencuentro que dispara preguntas entre canciones y risas

- No, para nada. Al contrario, la memoria de estos personajes sirve para afianzar las decisiones que toman en la actualidad. Lo transitado en el pasado es un aprendizaje que capitalizan para no caer en lugares conocidos y resguardarse de cometer los mismos errores. Nora y Patrisia se acompañan y se empoderan en este aprendizaje quedándose con lo mejor de las experiencias vividas, aunque estas no hayan sido tan gratas.