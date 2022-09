"Corresponde que salgamos de la grieta, aunque no garpe mucho en votos", dijo Yedlin

"Corresponde que salgamos de la grieta aunque no garpe mucho en votos. Yo me coloco ahí. Me parece que es lo que tenemos que hacer en este contexto para terminar con los discursos de odio. Lo que pasó el otro día fue un atentado gravísimo contra la vicepresidenta y la propagación del odio tiene que ser desescalada de inmediato", dijo el senador Pablo Yedlin.