Ataque a Cristina Kirchner: la jueza recibió nuevas pruebas y ordenó ampliar la indagatoria a Sabag Montiel

Las pruebas de ADN confirmaron que había ADN de Sabag Montiel en el cargador, la empuñadura y el gatillo del revolver Bersa 32, que tenía cinco balas cargadas. Al no haber bala en la recámara, cuando el acusado accionó el armas, dos veces, el tiro no salió. La vicepresidenta declaró que no se dio cuenta que había sido víctima de un intento de asesinato. La labor de sus custodios, que tampoco se habrían dado cuenta, quedó bajo la mira de la Justicia.