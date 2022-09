Larreta: "El kirchnerismo propone una ley mordaza y no se lo vamos a permitir"

La recuperación del día de clases en el distrito porteño

El jefe de Gobierno porteño sostuvo que "no podemos seguir enfrascados en temas que nada tienen que ver con lo que les pasa a los argentinos". "Todos los días nos levantamos en una Argentina que nos angustia cada vez más. A mí me duele. Me duele que suban los precios, que falte trabajo, que aumente la pobreza y que se profundice la crisis educativa", indicó Larreta.