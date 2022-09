En un vivo de Instagram, le preguntaron a la China Suárez por María Becerra: qué dijo

Luego de que aparecieran las primeras imágenes entre la China y Rusher en el after party de los Martín Fierro, el músico había hablado de su relación. Y pese a que no quiso dar mayores precisiones al no confirmar ni desmentirlo, pronunció una sugestiva frase. “Prefiero mantener mi vida privada oculta”, respondió ante las cámaras de LAM, por América. “Soy un caballero, pero me fui mundial. Nada más voy a decir eso”, agregó el rapero.