¿Qué es la legionella?

La bacteria entra al cuerpo cuando una persona inhala pequeños aerosoles del agua contaminada o cuando se aspira agua (al tomar) y algunas partículas entran a los pulmones. Sin embargo, no es contagiosa. “Por lo general, la enfermedad del legionario y la fiebre de Pontiac (un grado más leve de la afección) no se propagan de una persona a otra. No obstante, esto podría ser posible en raras circunstancias”, advierte el sitio web del CDC estadounidense (Centros para el Control y Prevención de Enfermedades).