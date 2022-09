Cuál fue la reacción de los líderes de la región al atentado contra Cristina Kirchner

Desde Brasil, el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva envió su “solidaridad a la compañera Cristina Fernández de Kirchner, víctima de un criminal fascista que no sabe respetar las divergencias y la diversidad”. “Cristina es una mujer que merece el respeto de cualquier demócrata del mundo y gracias a Dios ella resultó ilesa”, añadió el ex mandatario.