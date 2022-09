Rugby Championship: Los Pumas, en guardia

Cuesta creer que ya pasó casi una semana del épico triunfo de Los Pumas sobre los All Blacks en Christchurch, el segundo del historial y primero en suelo neozelandés. A partir de un logro semejante, todo parece posible para el seleccionado argentino de ahora en adelante, incluso ilusionarse con la posibilidad de pelear el título del Rugby Championship por primera vez desde que ingresó al torneo en 2012. Por supuesto, pensar más allá de lo que se tiene delante siempre encierra el riesgo de perder el foco, y eso es lo que Los Pumas no pueden permitirse frente a unos All Blacks que serán mucho más peligrosos que en el primer partido. La revancha se jugará en la ciudad de Hamilton mañana en plena madrugada argentina: el partido comenzará a las 4.05 y se verá por ESPN y Star+.