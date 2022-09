El tabú de vivir con diástasis: ¿se puede corregir sin cirugía?

Y es que la dolencia va más allá de lo estético. No sólo supone una panza abultada sino que implica digestiones lentas; dolores lumbares; mala postura; debilidad abdominal; hernias e incontinencias. "La diástasis se produce porque el tejido conectivo que une un recto abdominal con el otro no es capaz de volver a juntarlos. Esto significa que el problema radica en el tejido conectivo; no en el músculo", responde Gabriela Grande, experta en diástasis abdominal, profesora de pilates y entrenadora personal especializada en el Institute for Integrative Nutrition de Nueva York.