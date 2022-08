Cómo fue la propuesta de casamiento de Luis Naidenoff a Carolina Losada

Todavía no se sabe cuándo será la boda pero dieron detalles acerca de cómo fue la propuesta. "Estábamos hablando y me dijo que se quería casar. ‘Ah, bueno’, le dije yo. ‘¿Vos también te querés casar?’, me preguntó. Y le contesté que no me estaba preguntando a mí. ‘¿No te tenés que arrodillar para eso?’, le dije. Y él se rio, se arrodilló y me propuso casamiento. Claro que le dije que sí”, contó Losada en diálogo con TN.