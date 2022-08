Alerta por una extraña enfermedad que causó la muerte de un médico en Tucumán

¿Cómo se contagiaron los seis pacientes afectados?

El ministro explicó que los seis afectados tienen entre 48 y 68 años. Explicó que el primer caso "está dentro del sanatorio", y los demás "no tienen una relación directa". "No es que todos trabajen en un turno. Estamos investigando, Toda esta información es preliminar, no queríamos demorar más porque, cuando no hay una información oficial, es más complicado. Queremos dar estricta seriedad y responsabilidad a los datos que demos", añadió.