Los sistemas del hockey dan más intensidad

Shiroma no se ve trabajando en otro deporte. Sin embargo, no lo descarta. Lo mismo le pasó a Julio Lamas que hace unos días lo reconoció: “si me hubieran dicho que iba a integrar un cuerpo técnico de fútbol no lo hubiera creído. Y acá estamos”. Como Lamas, Shiroma dejó la posibilidad flotando en el aire. “El hockey es y será algo muy importante en mi vida, pero uno jamás sabe las vueltas que da la vida. Creo que el deporte que se asemeja al fútbol es el hockey. Sería algo lindo para afrontarlo”, reconoció Shiroma.