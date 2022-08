Romina Pereiro habló por primera vez de su separación de Jorge Rial: ¿qué dijo?

La ex integrante del programa Cuestión de Peso se refirió, además, al duelo que atravesó luego de distanciarse del periodista. "Creo que tuve un duelo sano de refugiarme en mi familia, en mis amigas, en mis amigos, en mis hijas, en mi trabajo y de refugiarme en gente que me ayudó, me ayuda y me contiene. Me parece que eso fue lo que me permitió transitarlo", indicó.