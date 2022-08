Por qué el gimnasio se ha vuelto una respuesta a la vida estresante

Desde la mirada de Gustavo Abdulhamid, profesor de educación física, ex preparador físico de tenistas profesionales, especialista en readpatación de lesiones deportivas y propietario de un gimnasio, la llegada del verano implica mostrarse. "Implica mostrar el cuerpo, con el anhelo de llegar al estereotipo que la sociedad quiere imponer. A mis alumnos los tranquilizo. Les digo que 'no hay apuro'. Que no vayan en busca del cuerpo fit", relata.