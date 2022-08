Los Pumas vencieron a los All Blacks: con este equipo se puede soñar

Luego de haber hecho un partidazo en Argentina contra Australia, llegaban a Christchurch para validar ese triunfo. Y aunque los de negro no estaban pasando su mejor momento, con muchas críticas hacia el staff técnico, nunca se puede considerar a los All Blacks como un rival mas. Pero Argentina expuso sus mejores armas, y logró no solo doblegar a los dueños de casa, sino que además dieron una muestra de carácter para lo que resta del torneo.